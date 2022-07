Justitie zoekt 43-jarige Iwan wegens oplichting

De Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de 34-jarige verdachte Iwan Lieveld. Dat meldt het Korps Politie Suriname donderdag.

De man wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie, oplichting en medeplegen dan wel medeplichtigheid aan oplichting, aldus de Surinaamse politie.

Lieveld is geboren op 7 juni 1988 in het district Nickerie en woont aan de R.P Bharosstraat in het rijstdistrict.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Fraude & Economische delicten via de telefoonnummers 455830 / 451313, het Command Center via 115 of bij de dichtstbijzijnde politiepost.