31-jarige man valt plotseling dood neer: lichaam in beslag genomen

Een 31-jarige man is dinsdagavond plotseling overleden in een woning aan de Dr. Redmondstraat in Suriname. Vernomen wordt, dat hij samen met een paar vrienden zat te borrelen.

Op een gegeven moment stond hij op en liep naar een bank om te gaan liggen. Iets later trof men hem roerloos op de grond op balkon aan. Hij vertoonde geen tekenen van leven meer.

De politie van Centrum werd ingeschakeld, die op haar beurt een arts ingeschakelde om de dood officieel vast te stellen. De arts twijfelde over de doodsoorzaak.

Het lichaam van de 31-jarige is daarom na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen.