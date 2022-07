‘Boer, het gras groeit niet goed en is niet groen genoeg: de kudde komt in opstand’

[INGEZONDEN] – Zoals in den beginne heeft de nieuwe boer aangegeven dat het weiland waarop wij grazen veel beter kan produceren en moet, want er is geen gras meer. Dus de nieuwe boer zegt toe, d.m.v. nieuwe methodes het gras beter te laten groeien en groener te maken, belooft hij.

Vol vertrouwen werkt de kudde mee zodat de nieuwe boer de ruimte en het mandaat krijgt om voor een beter weiland te zorgen. Na twee jaar ziet de kudde dat er niets gebeurd is. Niet eens activiteit om bedorven gras uit te roeien en nieuw gras te planten. Nergens ziet de kudde activiteit voor nieuw gras, vers gras, ander gras of voer. Het is zo erg dat zelfs de dierenarts niet meer langskomt.

Beleving van de kudde

Volk van Suriname, met deze metafoor wil ik de volksvertegenwoordigers meegeven dat het volk jou heeft gekozen om haar te vertegenwoordigen. En waarom heeft het volk jou gekozen? Omdat zij zichzelf in jou dachten te herkennen. Je gaf ze het vertrouwen op basis van je kunde en de kunst te zorgen voor een betere toekomst.

Jij bent aangesloten bij een politieke partij waarvoor jij niet alleen verantwoordelijk bent, maar jij het samen met jouw partijgenoten moet doen maar niet onvoorwaardelijk. Op de eerste plaats ben jij er om aan te geven wat er gebeurt met je achterban, hoe zij het beleven en vooral ervoor te zorgen dat jij er alles aan doet om het leven, zoals zij het willen, draagbaar en leefbaar te maken.

Volksvertegenwoordiger, belangrijk is om naar je achterban toe te gaan en te luisteren wat ze bedoelen en waarmee ze zitten. Laat ze zien dat jij er voor hen bent en laat ze zien dat jij een hervorming wil en kan brengen voor een vernieuwd leven, een leven waarin zij alles kunnen bereiken wat zij maar willen bereiken. Voor een betere toekomst.

Jij bent aangesloten bij een politieke organisatie maar jij bent geen Ja-knikker. Jij bent van die partij omdat jij je terug kan vinden in hun ontwikkelingsstrategie en filosofie, maar wanneer er onduidelijkheden zijn is het jouw taak om opheldering te vragen, zelf onderzoek te doen maar ook de vertaalslag te maken naar je achterban. Jij kan niet in jouw airco-werkkamer blijven zitten en vandaaruit oplossingen brengen, tenzij jij een toverstaf hebt.

Bij deze roep ik daarom alle volksvertegenwoordigers op , uit zowel parlementaire als buitenparlementaire partijen: ga naar je achterban! Vraag wat zij willen en laat hen vrij kenbaar maken waar de schoen wringt. Wacht niet tot het escaleert. Maar nu! Houd het vreedzaam want als het campagne voeren was, zou je er ook zijn.

Wij kennen de Surinaamse cultuur, een vreedzaam volk met veel geduld, begrip en respect maar weet de kruik gaat te water totdat die barst.

QRST