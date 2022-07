Groep politieofficieren niet eens met politiebond

Een groep politieofficieren heeft zich vanmorgen verzameld bij het bureau van de korpschef aan de Duisburglaan.

Waterkant verneemt dat ze het niet eens zijn met de beslissing van de Surinaamse Politiebond (SPB), die het aftreden van de minister van Justitie en Politie eist.

Er was dinsdag een algemene ledenvergadering, waarbij het vertrouwen in minister Kenneth Amoksi is opgezegd.

Inspecteur Milton Kensmil heeft vandaag in een radioprogramma het een en ander aangegeven. Het komt erop neer, dat de officieren niet eens zijn met de beslissing van de bond. “Volgens de statuten moet de meerderheid bepalen en niet een groep aspiranten en pas geslaagde rekruten”, zeggen de officieren.

Vernomen wordt, dat de groep momenteel richting de vicepresident gaat om aan de bel te trekken en de beslissing van de bond nietig te doen verklaren. De officieren ondersteunen de beslissing van de SPB absoluut niet.