Faranaaz Hausil na ruim twee jaar voorwaardelijk in vrijheid gesteld

Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance and International Affairs van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is maandag voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Ze was veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van SRD 100.000 te vervangen door tien maanden hechtenis.

Hausil werd op 14 juli 2020 gearresteerd door de Surinaamse politie en heeft dus meer dan twee van de drie jaar gevangenisstraf uitgezeten. Op basis hiervan vroeg haar advocaat voorwaardelijke in vrijheidstelling aan, een wettelijke voorziening voor personen die tweederde van hun straf hebben uitgezeten.

Het voormalig directielid van de CBvS dat altijd heeft gezegd onschuldig te zijn, werd op 31 januari dit jaar veroordeeld voor het overtreden van de artikel 13 lid 1a van de Anticorruptiewet.

Rechter Maytrie Kuldip Singh achtte bewezen dat Alibaks-Hausil in de periode van juni 2019 tot september 2019 samen met Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), minister van Gillmore Hoefdraad en Ginmardo Kromosoeto, toenmalige directeur van de Surinaamse Postspaarbank verboden handelingen heeft verricht en dat aan de CBvS hierdoor opzettelijk financieel nadeel is toegebracht.