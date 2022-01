Faranaaz Alibaks-Hausil (49) veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf

Faranaaz Alibaks-Hausil (49), directeur Legal, Compliance and International Affairs van de Centrale Bank van Suriname, is maandag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van SRD 100.000 te vervangen door tien maanden hechtenis.

Rechter Maytrie Kuldip Singh heeft bewezen dat Alibaks-Hausil in de periode van juni 2019 tot september 2019 samen met Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), minister van Gillmore Hoefdraad en Ginmardo Kromosoeto, toenmalige directeur van de Surinaamse Postspaarbank verboden handelingen heeft verricht namelijk dat aan de CBvS opzettelijk financieel nadeel is toegebracht. Ook zijn nadelige voorwaarden bedongen voor de bank, waarbij in strijd is gehandeld met voorwaarden of wettelijke voorschriften/ procedures. De rechter komt tot het bewijs van overtreding van de Anticorruptie wet als medepleger (artikel 13 lid 1a), Bankwet (artikel 18) en medeplichtigheid aan ambtsverduistering (artikel 423 Wetboek van Strafrecht).

Alibaks-Hausil verklaart niet op de hoogte te zijn van betaling voor panden door de CBvS aan de Staat. Pas achteraf is zij benaderd een oplossing te zoeken waardoor zij slechts aan damage control kon doen. Zij ging ervan uit dat de panden in een NV zouden worden geplaatst, maar dat wordt door Van Trikt ontkent. Van Trikt zei dat de panden bedoeld waren voor schuldverrekening van de langlopende schuld van de Staat van 2015 en niet voor het plaatsen in NV of project Spim.

De rechter motiveerde dat de dagvaarding voldoet aan de wettelijke vereisten. Zij verklaarde zich bevoegd de zaak in behandeling te nemen. Zij verklaarde het Openbaar Ministerie ontvankelijk in haar vordering.

Tegen Alibaks-Hausil was 4 jaar celstraf gevorderd en een boete SRD 100.000 subsidiair tien maanden hechtenis.