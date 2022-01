Somohardjo: ‘Javaans nieuwjaar moet nationale vrije dag in Suriname worden’

Als het aan Paul Somohardjo en zijn politieke partij Pertjajah Luhur ligt, moet het Javaans nieuwjaar in de maand Sura, als nationale vrije dag voor Surinamers van Javaanse afkomst worden ingesteld. Dat zegt de PL in een persbericht dat verder als volgt luidt:

De rol en betekenis van de Javaan in de ontwikkeling van Suriname is niet onopgemerkt. Zo ook die van alle andere bevolkingsgroepen, elk met hun eigen identiteit om welvaart en voorspoed voor de volgende generaties te bestendigen. In dit kader wil Pertjajah Luhur voorzitter Paul Somohardjo zich beijveren om het Javaans nieuwjaar in de maand Sura, die internationaal erkend is, tot een nationale vrije dag voor de Surinamers van Javaanse komaf in te stellen.

In het kader van het w’o set’ en’ beleid van de regering en verdere invulling geven aan natievorming, is het volgens hem belangrijk dat die dag wordt gebruikt om alle positieve zaken te gedenken die de Javanen voor zichzelf en voor de rest van de samenleving tot stand hebben gebracht. Somohardjo benadrukt dat deze speciale dag voor iedereen, een betekenis- en bezinningsvolle dient te zijn in het algemeen, maar in het bijzonder voor alle Javanen, ongeacht hun religie en geloofsovertuiging. De PL voorzitter heeft dit voornemen reeds met Vice President Ronnie Brunswijk besproken, die het verder binnen de regering en politieke top zal bespreken.

De Javaanse gemeenschap is ingenomen met dit voornemen, maar onderschrijft tegelijkertijd dat voor de harmonieuze ontwikkeling en de natievorming haast alle groepen een nationale vrije dag hebben gehad. “Alleen de Javanen hebben dat nog niet, hetgeen in strijd is met gelijkheidsbeginsel en overkomt als discriminatie.”

Aan de Javanen is slechts een keer eenmalig een Nationale vrije dag in 2014 toegekend. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) is bereid dit voornemen tot een goed eind te brengen. “Het is niet zo dat we weer een vrije dag willen, maar het is bedoeld om erkenning te geven aan de rol van de Javaanse groep in de ontwikkeling van Suriname.”

De Biza bewindsman is zich ervan bewust dat andere bevolkingsgroepen ook hun nationale dag hebben. Hij weet ook dat achtereenvolgende regeringen nagelaten hebben om Dag der Javanen te formaliseren tot een nationale feestdag. De integratie van de Javaan is haast in alle geledingen van de Surinaamse samenleving duidelijk zichtbaar. “Wij Surinamers van Javaanse komaf zijn harde werkers en dragen ook bij aan de ontwikkeling van ons land en daarom verdienen wij ook een dag; daar hoeven wij ons niet voor te schamen en daar moeten wij juist trots op zijn!”