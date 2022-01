Bedrijfsleven Guyana en Suriname tekenen voornemen om samen te werken

Afgelopen week hebben bedrijven uit Suriname en Guyana hun voornemen om samen te werken, vastgelegd in een zogeheten Memorandum of Understanding (MOU). De Private Sector Commission (PSC) heeft deze MOU ondertekend met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) om de bilaterale relatie tussen Guyana en Suriname te versterken, in het bijzonder met de Private Sector als motor van groei en ontwikkeling.

De MOU zal leiden tot de oprichting van een Guyana-Suriname Private Sector Business Council, bestaande uit belangrijke vertegenwoordigers van de private sector, uitsluitend gewijd aan het versterken van economische banden en initiatieven met betrekking tot gedeelde belangen en het creëren van de beoogde single market and economy.

De MOU is op 26 januari 2022 virtueel ondertekend (foto) door de heer Paul Cheong, voorzitter van de PSC en de heer Bryan Renten, voorzitter van de VSB. De MOU richt zich op samenwerkingsgebieden, namelijk:

a) Handel, industrie en investeringen promoten als middel voor economische groei

b) Verbetering van het concurrentievermogen door innovatie en ondernemerschap

c) Partneren in de ontwikkeling van vaardigheden om oplossingen te creëren op het gebied van onderwijs en personeelsontwikkeling

d) De ontwikkeling en uitwisseling van informatie- en communicatietechnologie bevorderen

e) Ondersteuning van een gunstig klimaat voor snel en veilig goederenverkeer

f) Bevorderen van joint venture-partnerschappen / vorming van synergiën tussen bedrijven in de twee landen

g) Samenwerken aan bouw- en infrastructurele ontwikkeling in belangrijke sectoren zoals transport en Education and Skills Development Centre for Oil and Gas

h) Agenda energietransitie en klimaatverandering gedreven door betrokkenheid van de particuliere sector

i) Onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en partner in bosbouwontwikkeling aanmoedigen en delen

j) Om de toeristische sector vooruit te helpen door middel van partnerschappen en joint ventures k) Financiering van grote publiek-private projecten met wederzijdse voordelen

De Council van tien (10) leden, die zal bestaan uit vijf (5) leden van de Guyana’s Private Sector Commission en vijf (5) van de Private Sector van Suriname, zal binnen de komende twee weken worden gevormd, waarna deze bijeen zal komen om de samenwerkingsgebieden te bespreken zoals beschreven in de MOU.