Ex-bankdirecteur Kromosoeto veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf

Ginmardo Kromosoeto, ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), is maandag veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar onder aftrek, een geldboete van SRD 150.000,- subsidiair twaalf maanden gevangenis. Dit vonnis is conform de eis van officier van justitie Cynthia Klein.

Kantonrechter Maytrie Kuldip Singh achtte wettig en overtuigend bewezen dat de ex-directeur van SPSB zich schuldig heeft gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie, overtreding van de Anticorruptiewet (artikel 13 lid 1a).

Zij komt tot het oordeel dat Kromosoeto samen met zijn medeverdachten, de ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiƫn, ex-governor Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en Faranaaz Alibaks-Hausil, directeur Legal, Compliance and International Affairs, de moederbank financieel hebben benadeeld.

Er is sprake van nauwe en bewuste samenwerking tussen Kromosoeto en zijn medeverdachten geweest. De verdachte verrichtte handelingen na overleg met Hoefdraad waarbij er geld is verstrekt vanuit de CBvS. Hierdoor is de bank ernstig financieel benadeeld.

De veroordeelde zit sinds 13 augustus 2020 in voorarrest. De ex-bankdirecteur wil naar huis omdat hij volhoudt onschuldig te zijn. Hij zit bijkans achttien maanden in arrest.

Eerder op de dag is Hausil veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van SRD 100.000 te vervangen door tien maanden hechtenis.