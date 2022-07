KPS: ‘Ook poging tot brandstichting bij overheidsgebouw’

In het kader van de afgelopen dagen van protestmanifestatie heeft de Surinaamse politie vandaag ten overvloede benadrukt dat het plegen van vernielingen, wegbarricades, vandalisme, opruiing, aanzetten tot baldadigheden, verstoring van de openbare orde strafbaar zijn gesteld.

Het Korps Politie Suriname erkent het in de Grondwet verankerd recht van vreedzaam betoog, echter een terugblik laat zien dat onbekenden pogingen hebben ondernomen om brand te stichten middels molotovcocktails op een partij centrum maar ook op een overheidsgebouw, schrijft KPS.

De politie roept alle burgers op om deze handelingen achterwege te laten. Deze handelingen zijn niet toelaatbaar in een geordende samenleving. Bij constatering van deze strafbare feiten zal de politie genoodzaakt zijn om op te treden tegen de daders.

Ook het economisch verkeer en dienstverlening naar de gemeenschap heeft enorme last ondervonden van de wijze waarop het recht van vreedzaam betoog is uitgeoefend, doordat diverse openbare wegen in stad en district waren geblokkeerd of gebarricadeerd. Leveranciers van goederen konden hierdoor hun bestemming niet tijdig bereiken waardoor de gemeenschap is gedupeerd.

Verder zijn ongeregeldheden qua de gezondsheids condities van personen aan de orde gekomen, waarbij er meerdere malen hulp aan slachtoffers werd aangeboden.

De politie heeft preventieve maatregelen getroffen om de openbare orde, rust en veiligheid te waarborgen. In dit kader zal de politie de betogers begeleiden in het verkeer. Het verkeer zal op diverse locaties worden omgeleid. Een ieder wordt gevraagd zich te houden aan de aanwijzingen van de politie en andere veiligheidsdiensten.