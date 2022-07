dWT: ‘Daniëlle K. hoofdverdachte reçufraude; ook broer en zus aangehouden’

Afgelopen weekend nog nam Orpheo Lamain het in een live-uitzending op voor Daniëlle K., hoofd van de afdeling Comptabiliteit op het ministerie van Financiën en Planning. Daarin beweerde hij dat de vrouw onschuldig zou zijn in de zaak van de vervalste betaalopdrachten die aan de CBvS werden aangeboden. Maar volgens De Ware Tijd is K. echter de hoofdverdachte en heeft zijn een volmondige verklaring afgelegd.

“Niemand heeft enig bewijs van de beschuldigingen. Rookgordijn en Laster op het hoogste nivo” beweerde Orpheo Lamain. De krant schrijft vandaag echter op basis van bronnen dichtbij het onderzoek, dat naar voren is gekomen dat niet alleen Daniëlle K., maar ook haar broer en zus in verzekering gesteld. Naar verluidt zouden de familieleden van K. voordeel hebben genoten van de gestolen gelden.

Met het geld zijn onder meer huizen en auto’s gekocht in samenwerking met de voortvluchtige Mosa Rother.

Het vermoeden bestaat dat de bende al enkele jaren bezig was, maar dat steeds kleine bedragen werden verduisterd waardoor de zwendel niet eerder was opgevallen aldus dWT.