Bromfietsers gooien molotovcocktails op terrein VHP partijcentrum

Enkele personen op bromfietsen hebben afgelopen nacht bijkans 10 molotovcocktails gegooid op het terrein van Stichting De Olifant, het partijcentrum van de VHP, aan de Jaggernath Lachmonstraat in Suriname.

Een alerte voorbijganger die dit zag schakelde meteen de politie in. Bij een ingesteld onderzoek bleek dat enkele jeugdigen op bromfietsen Heineken flessen gevuld met gasoline en een stuk stof aan hebben gestoken en op het terrein hebben gegooid.

Vermoedelijk om brand te stichten bij het centrum van de partij van de Surinaamse president Santokhi. Ter plaatse trof de ingeschakelde politie drie molotovcocktails aan, die niet tot explosie zijn gekomen.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan en er is geen brandschade; kortom de daad is mislukt. De brandweer was ook niet gewenst, zegt de politie aan de redactie van Waterkant.Net.

Na hun daad zijn de verdachten richting de Coesewijnestraat gereden. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.