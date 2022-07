Leiders protestacties willen geen gesprek in klein verband maar nationale dialoog

De leiders van de protestacties in Suriname hebben de uitnodiging van de Surinaamse president, om met een afvaardiging van de demonstranten in dialoog te gaan, afgeslagen. Dat zeggen Sergio Gentle, Maisha Neus, Dave Van Aerde , Raoul Hellings en Marleen Cameron van ‘Team Organic’ in een verklaring.

Zij bedanken de president voor de uitnodiging, maar geven aan geen behoefte te hebben om in privé of in klein verband met het staatshoofd in conclaaf te treden.

“Wij willen achteraf niet het verwijt krijgen, dat we heulen met de regering voor eigen persoonlijk gewin. Een nationaal dialoog daarentegen, waarbij alle mediahuizen en ter zake deskundigen aanwezig zullen zijn, klinkt beter in de oren”, aldus de leiders die een lijst van eisen hebben samengesteld.

Ze geven aan dat de acties zullen worden voortgezet, totdat deze eisen worden ingewilligd.

Gisteren wisten de leiders honderden demonstranten bijeen te brengen (foto boven). Ook voor vandaag zijn acties aangekondigd bij Nieuwe Haven.