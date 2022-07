Bendelid voor verkrachting minderjarige scholieren aangehouden

De 37-jarige Jufar G. is maandag door de politie van Latour in samenwerking met Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) aangehouden en in verzekering gesteld wegens verkrachting van een scholiere.

Deze verdachte maakt deel uit van een bende die opereert bij scholen, waar zij minderjarige meisjes lokken en hen tegen hun wil meenemen. De meisjes werden gebracht naar een in aanbouw zijnde woning waar zij verkracht werden.

Afgelopen vrijdag hebben vier mannen gezeten in een auto een 13-jarige scholiere ontvoerd en haar gebracht naar een in aanbouw zijnde woning aan de Cricketstraat.

Volgens verklaring van het meisje heeft alleen Jufar haar verkracht. De overige drie stonden op de uitkijk. Na intensief speurwerk lukte het de sterke arm om Jufar maandagmiddag aan te houden.

Twee andere slachtoffers van verkrachting hebben Jufar positief herkend als de dader.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is dit bendelid in verzekering gesteld. De politie is bezig met de opsporing van de overige drie verdachten.