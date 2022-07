Doodgeschoten arbeider had niets te maken met diefstal kippenzaak

De 32-jarige arbeider Guillermo Molgo Raoul, die op donderdag 14 juli aan de Magentakanaalweg in Suriname werd doodgeschoten door zijn werkgever Juvradj J. (38), had niets te maken met diefstal bij de kippenzaak waar hij werkte. Dat blijkt uit het politionele onderzoek.

Volgens de verdachte werkgever merkte hij steeds kasverschillen op, maar stelde hij nooit een onderzoek in. Pas toen hij zijn arbeider Boy met een mobiele telefoon zag ging hij op onderzoek uit, omdat hij wist dat die arbeider niet in staat was om zo een telefoon aan te schaffen.

In verband mrt zijn eigen onderzoek, werden alle werknemers van hem in een loods gebracht, waar hij ze confronteerde met de kasverschillen. Ze werden allemaal onder bedreiging van een vuistvuurwapen aan de tand gevoeld. Onder dwang verklaarde Boy, dat de kassierster het geld zou hebben ontvreemd en onderling zou hebben verdeeld.

Na de confrontatie maakte Juvradj de roldeur voor de kassierster en haar man open, waarna de arbeider Molgo de kans zag om te vluchten. Tijdens de vlucht schoot de ondernemer gericht op Molgo, die geraakt werd in zijn rug.

Hij werd ter hoogte van het Boma Starveld bebloed langs de weg aangetroffen door een voorbijganger. Aan hem vertelde het slachtoffer, dat hij door zijn baas was neergeschoten. Kort daarna is het slachtoffer ter plaatse komen te overlijden.

De politie had in verband met dit onderzoek in eerste instantie vijf personen aangehouden te weten de ondernemer zelf, zijn echtgenote, de kassierster, haar partner en de arbeider Boy. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werden de overige vier in vrijheid gesteld, terwijl Juvradj in verzekering werd gesteld.

Het wapen waarmee de ondernemer zijn arbeider heeft doodgeschoten is op aanwijzing van Juvradj thuis bij hem teruggevonden en in beslag genomen. Hangende het onderzoek blijft Juvradj in voorarrest.