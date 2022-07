Een 62-jarige man in Suriname, is zondagmiddag onwel geraakt in een zwembad te Paramaribo.

Het slachtoffer was ter plaatse met enkele kleinkinderen. Op gegeven moment werd de man onwel in het water en raakte daardoor bewusteloos.

Een lifeguard zag dit en haalde de man snel uit het water. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Over zijn toestand is op dit moment niets bekend.