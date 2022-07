Politiewagen klapt achterop ander politievoertuig

Bij een aanrijding vanmiddag aan de Martin Luther Kingweg in Suriname waren twee auto’s van de Surinaamse politie betrokken. Het gaat om een zwart wit gelakt dienstvoertuig van RBT midden en een Musso dienstvoertuig van Kapitale Delicten (KD).

Beide voertuigen reden over de MLK-weg, komende vanuit de richting van Houttuin en gaande richting Paramaribo. Daarbij reed het KD dienstvoertuig voor en het RBT dienstvoertuig daar achter. Ter hoogte van apotheek Tjon A Kiet ging het mis en knalde het RBT voertuig achterop de voorrijder.

De bestuurder gaf aan dat de remmen van zijn voertuig het niet meer deden. Het KD voertuig heeft een deuk opgelopen aan de achter stootbalk en aan de laadklep. Het RBT voertuig raakte flink beschadigd aan de voorzijde (foto).

Beide bestuurders zijn in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en verkeerden niet onder invloed van alcoholhoudende drank. De bestuurder van het KD voertuig en zijn bijrijder klaagden van pijn over het gehele lichaam. Ze zijn met een visum per eigen gelegenheid naar de SEH overgebracht.