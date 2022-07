Ondernemer aangehouden voor doodschieten arbeider

De 38-jarige ondernemer, Juvradj J. is afgelopen nacht aangehouden en in verzekering gesteld voor het doodschieten van zijn arbeider.

Woensdagavond werd een man met een schotverwonding aangetroffen aan de Magentakanaalweg. Hij liet niet lang daarna het leven ter plaatse. Van een getuige vernam de politie, dat het slachtoffer tijdens zijn laatste adem het volgende aangaf: “basi soet mi”.

In verband met dit onderzoek werden afgelopen nacht in totaal vijf verdachten aangehouden. Uiteindelijk is de schutter alleen in verzekering gesteld.

Het incident is begonnen met het aanschaffen van een mobiele telefoon. De ondernemer Juvradj zag dat een van de medewerkers een mobiel had gekocht. Hij vond dit vreemd, omdat zij normaal gesproken niet zoveel geld hebben. Hij startte een onderzoek in en verhoorde zijn medewerkers. Een van de arbeiders vertelde, dat de kassierster geld stal en dat zij op haar beurt ook verdeelde onder de arbeiders. Afgelopen nacht heeft de ondernemer de arbeider geschoten. Waarom hij daartoe overging is niet duidelijk.

De politie had in eerste instantie de vrouw van de ondernemer, de kassierster en haar echtgenoot aangehouden. Later in de avond meldde Juvradj zich aan bij de politie van Santo Boma. De schutter ontkende in eerste instantie het feit met klem. Naderhand kwam hij daarop terug. Hij legde een volmondige bekentenis af. Op aanwijzing van Juvradj is het illegaal wapen, waarmee hij de arbeider heeft geschoten gevonden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de ondernemer in verzekering gesteld. De overige vier verdachten zijn na verhoor heengezonden. Het verder onderzoek is overgedragen aan afdeling Kapitale Delicten.