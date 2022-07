Brigadier van politie wegens mishandeling van hoofd penitentiaire ambtenaar aangehouden

De brigadier van politie I.K., tewerkgesteld op politiepost Corantijn is deze week in verzekering gesteld, nadat hij een hoofd penitentiaire ambtenaar (pa) zwaar zou hebben mishandeld. Dit gebeurde op zaterdag 28 mei op het politiebureau Corantijn.

De aangever A.R. zegt desgevraagd aan Waterkant.Net, dat hij op die bewuste dag door een groep jongens was aangevallen voor een winkel aan de Awadhoeseinweg. Een van de jongens gooide een fles op hem, waarna hij naar de jongeman liep om rekenschap te vragen. Daar een groep jongens dreigend op hem afkwamen haalde hij zijn dienstvuistvuurwapen tevoorschijn als schrikmiddel.

Na het incident reed de pa naar de politie om aangifte te doen. Op het politiebureau aangekomen hield de desbetreffende politieman de pa voor, dat zij de melding reeds binnen hebben en dat hij ter plaatse gaat voor onderzoek. Nadat de politieman in kwestie terugkwam hield hij de pa voor, dat hij als verdachte wordt aangemerkt en dat hij zijn wapen moest afstaan. Het dienstvuistvuurwapen werd in bewaring genomen en in opdracht van de inspecteur werd de pa aangehouden ter voorgeleiding.

Er ontstond een discussie tussen de politieman en de pa over de ruimte waar hij plaats moest nemen. De pa vroeg netjes aan de brigadier om de deur even open te laten, daar de ruimte snikheet was. De politieman was naar zeggen van de aangever provocerend bezig, waarbij enkele harde woorden zijn gevallen.

De brigadier sloeg de pa in de boeien en ging vervolgens over tot mishandeling. Als gevolg van die mishandeling liep de pa een ribfractuur en diverse kneuzingen op. Na de afhandeling van de zaak deed de pa aangifte tegen de politieman wegens zware mishandeling.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de brigadier door Onderzoek Personeelszaken (OPZ) in verzekering gesteld.