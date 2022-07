Toyota Voxy vermoedelijk in brand gestoken

De politie van Calcutta kreeg woensdagavond omstreeks 22.40u de melding, dat op een erf aan de Bintangorweg een witgelakt Toyota Voxy busje in brand stond.

Ter plaatse aangekomen bleek, dat het voertuig dat voor de woning was geparkeerd reeds geblust was. Als gevolg van de vlammen liep de woning schroeischade op. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De benadeelde gaf te kennen dat hij een knal hoorde en daarna zag hij tot zijn verbazing dat zijn voertuig in brand stond.

Een alerte buurtbewoner verklaarde, dat zij ongeveer 20 meter verwijderd van de inrit van de benadeelde een voertuig langs de weg zag. Ze zag op een gegeven moment een man gekleed in een boxershort op het erf en dacht dat hij een familielid was. Kort daarna hoorde ze een knal en zag dat het voertuig in brand stond.

Vermoedelijk heeft de man brand gesticht. De politie van Calcutta heeft het Forensisch Opsporingsteam ingeschakeld voor onderzoek.