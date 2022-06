MinFin voert onderhandelingen voor verdere verzachting effecten crises

Minister Achaibersing van Financiën en Planning heeft op 17 juni 2022 geparticipeerd aan een regionale IMF-bijeenkomst in Barbados. Deze stond in het teken van de Resilience and Sustainability Trust (RST). Dit is een nieuw op te zetten fonds, met als doel; landen te helpen om de effecten van klimaatsverandering en natuurrampen te mitigeren. Het RST is tot stand gekomen op initiatief van de premier van Barbados, Mia Mottley.

De minister had in Barbados ook bilateraal overleg met mevrouw Kristalina Georgieva, de managing director van het IMF. Tijdens dit overleg sprak mevrouw Georgieva haar waardering uit over de stappen die Suriname maakt met het herstel van de economie.

Ook op het gebied van de schuldenherschikking worden er belangrijke stappen gemaakt. De minister is deze week in Parijs om onderhandelingen te voeren met de Paris Club. De onderhandelingen hebben betrekking op de herschikking van circa 100 miljoen USD-schulden bij AFD, ING, Credit Suisse, Israel Discount Bank, en Banca Monte. Suriname zet in op een lagere rente en een langere terugbetaaltijd, alsmede een grace periode van zes tot acht jaar.

Met de zogenaamde Oppenheimer bondholders (circa 800 miljoen USD-schuld) verlopen de onderhandelingen ook voorspoedig. Suriname heeft aan de bondholders nadere voorstellen gedaan voor de herschikking van de schuld. Hierover zal binnenkort overleg plaatsvinden.