Surinaams-Nederlandse kunstenaars schitteren op wereldberoemde kunsttentoonstelling Documenta 15

Vanaf afgelopen weekend is in Kassel (Duitsland) ‘Documenta 15’ geopend. Documenta is sinds 1955 een van ’s werelds belangrijkste tentoonstellingen van actuele beeldende kunst en vindt eens in de vijf jaar plaats in Kassel. De tentoonstelling duurt precies honderd dagen en strekt zich meestal uit over de hele stad waar men op diverse locaties binnen als wel buiten in de open lucht kunsttentoonstellingen kunnen bezoeken. Dit jaar is het de vijftiende keer dat Documenta plaatsvindt, van vrijdag 18 juni tot en met zondag 25 september 2022. Hoofdlocatie van de Documenta tentoonstelling is het museum Fridericianum, een van de oudste musea ter wereld, waarin deze zomer tijdens Documenta 15 kunst te zien is van een groot aantal Surinaams-Nederlandse kunstenaars.

De Surinaams-Nederlandse kunstenaars zijn te zien op de eerste etage van het museum Fridericianum als onderdeel van de ‘The Black Archives’ tentoonstelling ‘Documenting Black Pasts & Presents’. In deze ruimte zijn de verhalen van Anton de Kom en Hermina- & Otto Huiswoud te vinden en wordt er onder andere met een kritische blik gekeken naar de rol van de Duitse Herrnhut-missionarissen (E.B.G.) in de Europese koloniën.

Een van de deelnemende Surinaams-Nederlandse kunstenaars is Jaasir Linger, een opkomende kunstenaar wiens kunstwerken al onder andere te zien waren in het Amsterdam Museum en Museum Het Rembrandthuis. Linger’s kunst bevat altijd elementen van Winti en hij probeert door middel van zijn kunst Winti op een positieve manier de wereld in te brengen als tegenwicht tegen de negatieve beeldvorming van Winti gecreëerd door de koloniale overheid en christelijke kerk.

Andere deelnemende Surinaams-Nederlandse kunstenaars in ‘The Black Archives’ tentoonstelling op Documenta zijn: Iris Kensmil (die in 2019 al Nederland mocht mede-vertegenwoordigen op de kunst Biennale van Venetië), Raul Balai, Rossel Chaslie en Brian Elstak.

Momenteel heeft The Black Archives nog twee andere tentoonstellingen in Amsterdam, in het Hugo Olijfveldhuis {het pand van Vereniging Ons Suriname (VOS)}, die u kunt bezoeken:

– De tentoonstelling: ‘Surinamers in Nederland – 100 jaar Emancipatie en Strijd’.

– De tentoonstelling: ‘Zwartheid Onder Ogen Komen – Beeldvorming over Zwarte Mensen en de Strijd Daartegen’.