Bordo boos om verspreiden fake news over gevaar in NIS

De directeur van het Nationaal Indoor Stadion in Suriname (NIS), Joël Martinus beter bekend als ‘Mony Hond Bordo’, heeft via de redactie van Waterkant.Net laten weten, dat een bericht waarin gesuggereerd wordt dat NIS na zaterdag gesloten wordt door de politie en brandweer, niet op waarheid berust.

In het bericht dat onder andere via Whatsapp wordt verspreidt, is onder meer vermeld dat de politie en brandweer tot sluiting van het gebouw over zouden gaan, daar er stukken verrot ijzer naar beneden vallen.

Verder werd geschreven, dat er een uitzondering is gemaakt voor de show van zaterdag aanstaande. Na de show mag NIS niet meer worden verhuurd aan geen enkele sport- of show evenementen. “Het is een pure leugen. Ik word boos, wanneer men onjuiste informatie verspreidt”, aldus Bordo.

Het bericht dat gedeeld wordt.

Volgens de directie van NIS is er gisteren met de districtscommissaris, de politie en de brandweer vergaderd. Bordo kon vanwege een overmachtssituatie niet aanwezig zijn. Zijn secretaresse was als vertegenwoordiger daar aanwezig. De brandweer heeft aangehaald, dat de stoelen in het gebouw in orde gemaakt moeten worden.

“Mi taigi omen lesi a gebouw moes kies wan renovatie beurt. Regering moes sabi. Al twee jaren heb ik uit mijn eigen zak het gebouw voorzien van lampen. Alleen de president, de vicepresident en de minister kunnen NIS sluiten en niemand meer“, aldus Bordo.

Na de pandemie zijn volgens Bordo reeds vier shows georganiseerd in NIS. Volgens hem hebben tot nu toe alle shows zonder enig incident plaatsgevonden. Hij zegt dat er heel binnenkort, op kosten van de directeur, 3.500 stoelen in het gebouw vervangen zullen worden. Hij geeft toe dat de helft van de stoelen niet meer in goede staat verkeerd.

“Ik ben geen chubby checker. Tot nu toe heb ik alles uit mijn eigen zak bekostigd. Ik zorg ervoor dat alle stoelen binnenkort in orde komen. De show van zaterdag gaat gegarandeerd normaal door”, zegt Bordo.