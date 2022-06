Doodgeschoten jongeman die auto had gestolen was psychisch niet in orde

De jongeman die donderdagavond doodgeschoten werd door een militair, nadat hij een auto had weggenomen, een aantal aanrijdingen maakte en een andere autobestuurder uit zijn auto wilde trekken, was psychisch niet helemaal in orde. Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om de 23-jarige Xavier Godekken.

Vernomen wordt dat Xavier onder behandeling was van een psychiater. Hij was op een onbewaakt moment in een voertuig gestapt en hield zich daarin schuil. De eigenaar van de auto had zijn auto, welke hij parkeerde bij een appartementencomplex, niet op slot gedaan.

De automobilist kreeg de schrik van zijn leven, toen de verdachte, die zich op dat moment op de achterzitting schuil hield, tegen de bestuurder zei: ‘Fawaka big kill’. De autobestuurder schrok hevig en bracht snel zijn auto tot stilstand. Hij rende vervolgens weg. De verdachte nam toen plaats achter het stuur en reed met de auto weg.

Op de Kwattaweg reed hij een Noahbusje aan. De bestuurder van het Noahbusje zette de achtervolging in en toen Xavier dat doorhad, voerde hij zijn snelheid op. Hierdoor reed hij ter hoogte van Rubimmarkt tegen een andere personenauto aan, die vervolgens tegen een ander geparkeerde auto aankwam.

De veroorzaker van de aanrijdingen stapte uit en stopte een personenauto die uit tegengestelde richting kwam aangereden. Bij die gelegenheid maakte hij het portier open en trok de bestuurder uit het voertuig. De bestuurder die een militair blijkt te zijn, haalde zijn dienstvuistvuurwapen tevoorschijn.

Toen Xavier dat zag, probeerde hij de man te ontwapen zegt de Surinaamse politie, waardoor er een worsteling ontstond tussen de twee mannen. Daarbij loste de man een schot en werd Xavier geraakt met voor hem het noodlottige gevolg.

De vader van de doodgeschoten jongeman kwam ter plaatse en vertelde aan de politie dat zijn zoon een PCS-patiënt was. Het ontzielde lichaam van Xavier is na overleg met het Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen alsook het eerder ontvreemd voertuig.

De politie van Kwatta is belast met het onderzoek voor wat betreft de auto diefstal en de aanrijdingen. Het gedeelte van het schietincident met dodelijk afloop is overgedragen aan de Militaire Politie (M.P.), aangezien de 44-jarige schutter M.v.D. een militair bleek te zijn.