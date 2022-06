Man aangehouden voor verlaten bettingshop zonder rekening van 150.000 SRD te betalen

Miquel W. (35) is donderdag door manschappen van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) aangehouden aan de Powisiestraat. Zijn arrestatie volgt nadat hij 150.000 SRD aan top-up op rekening in een bettingshop in Paramaribo speelde en de zaak verliet zonder te betalen.

De benadeelde ondernemer deed aangifte van het voorval, waarna de verdachte werd opgespoord en aangehouden. De politie heeft een voertuig hangende het onderzoek in beslag genomen.

De verdachte is na te zijn voorgeleid in afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname achter slot en grendel geplaatst. Het onderzoek duurt voort.