FM Dewperkash Gajadin heeft 4e landstitel binnen handbereik

Fide Master (FM) Dewperkash Gajadin heeft vandaag slechts een remise tegen FM Viresh Giasi nodig om voor de 4e keer schaakkampioen van Suriname te worden. De schaakdokter wist de Nationale Schaakkampioenschappen eerder in 1983, 1990 en 2005 te winnen.

Vrijdagavond wist Gajadin zijn wedstrijd in de 12e ronde tegen Kelvin Finkie te winnen. Zijn concurrent Giasi, had het nogal moeilijk tegen de opkomende Rajiv Ramsing. De wedstrijd eindigde in een remise.

Giasi maakt nog kans om het kampioenschap door van Gajadin te winnen. Als dat het geval is, zullen de twee barrage om de titel moeten spelen.

Volledige uitslagen ronde 12:

Yeung Jason – Wijnhard Ky-Mani 1/2-1/2

Ramsing Rajiv – FM Giasi Viresh 1/2-1/2

FM Gajadin Dewperkash – Finkie Kelvin 1-0

Bridjlal Krishan – Kalka Shiva 1-0

Amatdarso Gerrit – Kaise Oneal 0-1

FM Matoewi Roger – Chashawa Shaief 1/2-1/2

Kalidjo Imaan – CM Sanches Casanova 1/2-1/2

De top 6 na de 12e ronde:

1 FM Gajadin Dewperkash 10 punten

2 FM Giasi Viresh 9

3 Kalidjo Imaan 8

4 Kalka Shiva 7.5

5 FM Matoewi Roger 7

6 CM Sanches Casanova 7

Speelschema ronde 13 vandaag om 13:00u:

CM Sanches Casanova – Yeung Jason

Chashawa Shaief – Kalidjo Imaan

Kaise Oneal – FM Matoewi Roger

Kalka Shiva – Amatdarso Gerrit

Finkie Kelvin – Bridjlal Krishan

FM Giasi Viresh – FM Gajadin Dewperkash

Wijnhard Ky-Mani – Ramsing Rajiv