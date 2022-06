18-jarige jongeman al meer dan 3 weken vermist

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname, verzoekt de opsporing van de vermiste 18-jarige Farinio Lugard. De jongeman is al meer dan 3 weken vermist.

Farinio is op woensdag 25 mei 2022 uit huis vertrokken in schoolkleding met de bedoeling om naar school te gaan. Die middag om 18:00 werd duidelijk dat Farinio nog niet naar huis was gekomen. Hij was ook niet te bereiken op zijn mobiel nummer meldt de Surinaamse politie. Hij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van de ressort Latour op de telefoonnummers 481524/481111, het Command Center(CC) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.