Arbeider (20) sterft nadat voertuig met hoogwerker in goot terecht komt

De 20-jarige Chivaro Colom is vrijdagmiddag rond 14.00u tragisch om het leven gekomen, bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Richard van Geneweg in Suriname.

Uit het politie onderzoek blijkt, dat de jongeman als meerijder in een voertuig met een hoogwerker zat. De bestuurder was even uitgestapt en liet de sleutel in het contact achter. Plotseling zag men dat het voertuig achteruit reed en in de goot langs de weg op z’n zij terechtkwam.

Chivaro raakte daarbij bekneld. Het lukte de ingeschakelde politie van Leiding 9A en omstanders om het voertuig omhoog te krijgen, waardoor zij de beknelde jongeman konden bevrijden. Het slachtoffer bleek echter al overleden te zijn.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het lijk van de 20-jarige is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen.