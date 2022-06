Lichaam bij uitgebrande auto vermoedelijk van 65-jarige man

Het lichaam dat vrijdagmorgen werd ontdekt aan de Afobakkaweg in Suriname, niet ver van een uitgebrande auto, is vermoedelijk van de 65-jarige H.L. Dat verneemt de redactie van Waterkant.Net uit betrouwbare bron.

Het vermoeden bestaat dat deze man van Hindoestaanse afkomst door misdrijf om het leven is gebracht, meldt de Surinaamse politie. Op het ontzielde lichaam is ter hoogte van de hals een snijverwonding aangetroffen. Over het hele lichaam zijn tekens van vermoedelijk stomp geweld aangetroffen.

De politie van het bureau Paranam kreeg de melding dat aan de Afobakkaweg een voertuig in brand stond. Zij deed direct de locatie aan voor onderzoek en troffen in een zijweg van de Afobakkaweg het voertuig dat geheel was afgebrand aan.

In het aangrenzend bos ter hoogte van de hoofdweg werd het ontzielde lichaam van een manspersoon aangetroffen. Een arts stelde officieel de dood van de man vast. De politie kreeg aan de hand van de gegevens van de uitgebrande auto, inzicht aan wie het stoffelijk overschot toebehoord.

Zowel het ontzielde lichaam van de man als het afgebrand voertuig zijn ten behoeve van het onderzoek door de politie in beslag genomen. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek van deze zaak is door politie van Paranam overgedragen aan de rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten.