Surinaamse leerlingen krijgen toegang tot oefensite BiZoon

Leerlingen van de kleuterschool tot en met leerjaar 8 krijgen toegang tot de oefensite BiZoon. Het is een initiatief van Cyriel Lamesie, die de Nederlandse docent Bianca Augustuszoon ertoe overhaalde om hieraan te beginnen. Kinderen hebben hiermee toegang tot schoolopdrachten voor Nederlands, rekenen en leervakken.

Om de leerachterstand, veroorzaakt door de covidpandemie te minimaliseren heeft Bianca Augustuszoon, in samenwerking met Cyriel Lamesie gewerkt aan de website. Augustuszoon begon in Suriname met haar studie aan het Christelijk Pedagogisch Instituut en heeft in Nederland haar master in Gedragswetenschappen behaald. “Een methode uit de kast pakken en die te digitaliseren gaat niet”, stelt zij. Augustuszoon heeft gewerkt aan het didactische gedeelte, terwijl Lamesie het geheel gecoördineerd heeft vanuit Suriname.

Er is vooraf onderzoek gedaan om het materiaal te richten op het Surinaams onderwijs, alsook het Surinaams kind. Hiervoor is er gesproken met onderwijzend personeel en Surinaamse auteurs als Ismene Krishnadath en Marciano Naarden. Verder is er contact gemaakt met het onderwijsveld op verschillende niveaus. De website is zodanig gebouwd dat er rekening wordt gehouden met tweetalige leerlingen. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan materiaal voor moeilijk lerende kinderen. Vanwege de nauwe grens met Frans-Guyana is besloten Frans toe te voegen bij de leerstof. Met behulp van video’s kunnen leerlingen op hun tempo werken. De methode op de site is zodanig in elkaar gezet dat er statistieken uitvloeien die zullen aangegeven waar een leerling aan moet werken.

Momenteel wordt gewerkt om het perfectioneren van het materiaal voor de basisschoolleerlingen. Het is in de planning om hierna materiaal op VOJ- en VOS-niveau te creëren. De oriëntatie en gesprekken hiervoor zijn al gaande.