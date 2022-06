‘Vliegende’ Mark X-rijder richt enorme ravage aan op Ringweg-Zuid

De bestuurder van een Toyota Mark X heeft maandagavond kort voor middernacht een enorme ravage aangericht op de Ringweg-Zuid in Suriname. Volgens ooggetuigen reed de man met ‘abnormaal hoge’ snelheid en heeft hij plotseling de controle over het stuur verloren.

De auto reed over de Ringweg-Zuid, komende uit de richting van de Copernicusstraat. Nabij de Prinsessestraat veranderde de ‘race trip’ voor de bestuurder in een nachtmerrie. Hij reed twee masten van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) kapot en ramde een geparkeerde Toyota Hilux een goot in.

Wonder boven wonder stapte de bestuurder met lichte verwondingen uit de zwaar gehavende Mark X. Hij had geen uitleg over de oorzaak. De pick-up is ook zwaar beschadigd geraakt.

De politie werd gealarmeerd en kwam ter plaatse voor onderzoek. De bestuurder was in de war, waardoor het niet duidelijk was als hij onder invloed van alcohol verkeerde.

Technici van de EBS werden opgeroepen om de aangerichte schade te herstellen. De Mark X is door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.