Landmacht Suriname hervat specialistische en tactische trainingen

Om de paraatheid van het Surinaamse Nationaal Leger op te krikken, heeft de Landmacht de specialistische en tactische trainingen weer hervat. Gedurende twee weken hebben militairen van het Infanteriebataljon hun vaardigheden aangescherpt tijdens gevechtsoefeningen in bebouwd terrein (Military Operations in Urban Terrain- MOUT).

De focus van deze training is in stedelijk gebied. Dit is veel complexer, want je kan niet alles zien in zo’n omgeving. Van kamer naar kamer, ruimte naar ruimte. Correct contacten leggen, de juiste mensen uitschakelen en gegijzelden bevrijden.Tactieken moeten daarom steeds aangepast worden naargelang de situatie en de omgeving.

Vanwege de Covid-19-pandemie is er langer dan 2 jaar geen aandacht besteed aan specialistische en tactische trainingen. Volgens luitenant-kolonel Ashokkoemar Jagdew, commandant van de Landmacht, dient het Nationaal Leger echter altijd klaar te staan om ingezet te kunnen worden tegen elk mogelijke dreiging waarmee de staat Suriname geconfronteerd zou kunnen raken.

Het is daarom van belang dat alle militairen zowel op fysiek en tactisch gebied goed voorbereid zijn. De trainingen worden verzorgd door het Korps Speciale Troepen (KST) en andere specialisten binnen de Landmacht.