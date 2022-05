Nigeriaan die landgenoot doodsloeg overleden in cellenhuis Uitvlugt

De 49-jarige Nigeriaanse arrestant Samson is zaterdagmorgen dood aangetroffen in cellenhuis Uitvlugt. Hij was in verzekering gesteld nadat hij op maandag 18 mei, het hoofd van zijn landgenoot Lanre Obateru zodanig met een steen had bewerkt (foto onder), dat deze kwam te overlijden.

Uit het politionele onderzoek blijkt, dat beide mannen in een woning aan de Ronaldlaan woonachtig waren. Om tot nog toe onbekende redenen kregen ze ruzie.

Samson sloeg het latere slachtoffer met een zware steen aan zijn. Obateru kwam de volgende avond rond 21.00u aan die verwondingen te overlijden in het ziekenhuis.

De verdachte Samson werd door de politie van Uitvlugt aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar (OM) Ministerie in verzekering gesteld. Precies 10 dagen na zijn aanhouding, werd de arrestant dood aangetroffen in het cellenhuis.

Zijn lijk is na afstemming met het OM afgevoerd naar het mortuarium.