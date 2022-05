Nigeriaanse man in Suriname na zware mishandeling overleden in ziekenhuis

De 43-jarige Nigeriaan Lanre Obateru is maandagavond door zijn 49-jarige vriend Samson S. ernstig mishandeld aan de Ronaldlaan in Suriname. Obateru is dinsdagavond rond 21.00u aan de verwondingen komen te overlijden in het ziekenhuis.

Uit het politionele onderzoek blijkt, dat beide mannen in een woning aan de Ronaldlaan wonen. Om tot nog toe onbekende redenen kregen ze ruzie.

De verdachte Samson bewerkte zijn vriend daarbij met een steen aan het hoofd.

Een buurman, die de mishandeling zag schakelde de politie van Paramaribo in, die op haar beurt naar het adres toog. De verdachte werd ter plaatse aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Het gewonde slachtoffer werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd, waar hij vanavond kwam te overlijden.

Het lijk van de Nigeriaan is in beslag genomen. Samson blijft in voorarrest.