La Rouge in augustus naar Suriname voor Summer Festival

De populaire muziekformatie La Rouge is deze zomer, na lange tijd weer in Suriname. Op 27 augustus 2022 is de band uit Amsterdam live te zien op het Summer Festival in Paramaribo.

“Het is de eerste keer in twee jaar dat we weer naar Suriname gaan”, zegt bandleider Isaac Menso tegen de redactie van Waterkant.Net. Het festival wordt gehouden in @ Live Entertainment Center, voorheen ook bekend als Flamboyant Park aan de Lala Rookhweg.

La Rouge viert dit jaar haar 30-jarig bestaan en dat zal groots gevierd worden. De band is ook bezig met een nieuwe CD die later dit jaar moet uitkomen.

Ondertussen gaan de optredens gewon door. Zo zijn de mannen in het Pinksterweekend, op zondag 5 juni, live te zien op BORGOE -meets- PARBO in de Maassilo Rotterdam.