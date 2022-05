President brengt bezoek aan boorschip van Apache

President Santokhi heeft zijn waardering uitgesproken aan het adres van Apache (APA Suriname Corporation LDC) voor diens werk in het land en de opening van haar nieuwe kantoor hier te lande. Het staatshoofd deed zijn complimenten op zaterdag 28 mei 2022 tijdens een bezoek aan het boorschip van het bedrijf in de Surinaamse kustwateren. Dit bezoek vond plaats op een eerdere uitnodiging van Clay Bretches (Apache’s executive vice president of Operation) en Apache’s Country Manager Willem Bloem.

Het Surinaamse staatshoofd is op 29 maart dit jaar eregast geweest tijdens de Open House van APA Suriname Corporation, waarbij hij door de functionarissen Bretches en Bloem werd uitgenodigd voor een bezoek aan het boorschip, zodat de booractiviteiten van dichtbij konden worden bezichtigd. De Open House was in het kader van de opening van Apache’s gerenoveerd kantoor alsook het inluiden van de activiteiten in de Rasper-1-put in block 53. Naast president Santokhi werd onder meer ook ambassadeur Karren Williams van de Verenigde Staten per helikopter naar de locatie overgevlogen.

President Santokhi toonde zich vereerd met de uitnodiging c.q. zijn eerste bezoek aan het boorschip. Hij noemde Apache Corporation Surinames vertrouwde partner in de offshore. Het staatshoofd merkte op dat het doorzettingsvermogen van de onderneming heeft geleid tot de eerste ontdekking in de Surinaamse offshore. President Santokhi legde de nadruk op het belang van een goed partnerschap, hetgeen volgens hem fundamenteel is voor optimaal succes. Hij gaf aan dat de Surinaamse regering klaarstaat om haar rol te vervullen door de activiteiten van Apache Corporation te ondersteunen binnen de regels van de Surinaamse overheid.

“Alle obstakels die u tegenkomt in de omgang met de regering kunnen aan mij worden doorgegeven en ik zal ervoor zorgen dat de juiste corrigerende maatregelen worden genomen”, sprak het staatshoofd

Hij bleef ook stilstaan bij het belang van local content en deed een beroep op Apache Corporation om zoveel als mogelijk vanuit Suriname te werken. Het staatshoofd voegde eraan toe zich er wel van bewust te zijn dat de kustbasis voor de Rasper-1 put in blok 53 in Trinidad is gevestigd. Hij onderstreepte echter dat Total Energies en Shell hebben besloten om hun kustbases in Suriname te vestigen.

President Santokhi benadrukte dat local content uiterst belangrijk is voor de regering, omdat dit de economie zal helpen versterken en diversifiëren. De regering kijkt volgens hem reikhalzend uit naar Apache’s eerste definitieve investeringsbesluit in blok 58, aangezien de maatschappij ook grote interesse heeft in dit gebied. President Santokhi wenste Apache Corporation veel succes toe voor wat betreft haar activiteiten in Rasper-1-put in blok 53.