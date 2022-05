Net uit Nederland gearriveerde bestuurder slaat met huurauto over de kop

De bestuurder van deze auto is in de nacht van dinsdag op woensdag met het voertuig op z’n kop geëindigd op straat. De man reed over de Jaggernath Lachmonstraat in Suriname richting de Leysweg, toen hij een eenzijdig verkeersongeval veroorzaakte.

Door nog onbekende oorzaak verloor hij de controle over het stuur en kwam op de andere rijhelft terecht. Het voertuig kwam daarna tegen een EBS steunkabel aan waardoor het over de kop ging en uiteindelijk op z’n kop eindigde vla voor een stroompaal.

Beide inzittende raakten lichtgewond en werden met een visum van de politie verwezen voor medische behandeling. Vernomen wordt dat het gaat om een huurauto van een jongeman, die net een dag uit Nederland was aangekomen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.