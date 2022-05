Aangehouden verdachte gevlucht tijdens ophalen van kleding bij woning

Akash G. die woensdag door de politie van Houttuin was aangehouden en in verzekering werd gesteld wegens gekwalificeerde diefstal en heling is gevlucht.

De man zou worden ingesloten in cellenhuis Domburg. Hij werd rond 18.00 uur door twee agenten naar zijn woning aan de Oedaiweg gebracht om kleding en toiletartikelen te halen. Bij zijn woning aangekomen wist hij te vluchten.

Er wordt momenteel intensief aan de opsporing en werder aanhouding van de verdachte gewerkt. Hij wordt ervan verdacht een bromfiets te hebben ontvreemd of een gestolen bromfiets te hebben gekocht.