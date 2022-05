Een bromfietser die te diep in het glaasje had gekeken is zondagmiddag samen met zijn duorijdster in de goot langs Leiding 9A beland.

De bestuurder raakte gewond terwijl de vrouw van pijn klaagde. Beide zijn per ambulance naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd voor medische behandeling.

De bromfiets is zwaar beschadigd. De politie van Leiding 9A was ter plaatse voor onderzoek.