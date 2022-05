Drugs in voeding voor arrestanten onderschept

De politie van Lelydorp heeft afgelopen weekend tijdens controle op voeding die aangeboden werd voor arrestanten, drugs aangetroffen. Drie personen werden aangehouden te weten de taxichauffeur R.M., V.P. en haar 36-jarige zoon S.P. Gedurende het onderzoek werden R.M. en V.P. heengezonden.

Naar verluidt zou S.P. hebben toegegeven meer van de zaak af te weten. Hij heeft de voeding met de taxichauffeur gestuurd voor een arrestant.

Tijdens controle trof de politie een zak met verschillende drugssoorten in de voeding. De taxichauffeur werd gelijk aangehouden en op zijn aanwijzing werd V.P. en haar zoon S.P. gearresteerd.

S.P. gaf te kennen dat hij de zak met goederen van een andere man had gehad om in de voeding te verbergen om zodoende het naar een arrestant te sluizen. De verdachte is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.