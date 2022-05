Leven van drie verzetshelden uit Suriname belicht in TV programma

In verband met dodenherdenking en bevrijdingsdag op 4 en 5 mei is het drieluik ‘Vergeten helden’ van maandag 2 t/m woensdag 4 mei te zien op TV. In de eerste aflevering wordt het leven van drie verzetshelden uit Suriname belicht.

De drie afleveringen vertellen het verhaal van een aantal heldhaftige strijders uit de Nederlandse koloniën, mannen en vrouwen die zich in Nederland met gevaar voor eigen leven tijdens de Tweede Wereldoorlog aansloten bij het verzet. Rond 22.20 uur te zien.

Deze helden vochten samen met Nederlandse verzetsstrijders, saboteerden de nazi’s of hielpen Joden om onder te duiken. In de eerste aflevering wordt het leven van drie verzetshelden uit Suriname belicht. Hun daden zijn in de vergetelheid geraakt en daar brengt deze aflevering verandering in. Het gaat om Elisabeth Bergen, Leo Lashley en Albert Wittenberg.

Verpleegster Elisabeth Bergen nam Joodse onderduikers in huis, oogarts Leo Lashley verleende medische bijstand aan een groep onderduikers in een kerk in Rotterdam en Albert Wittenberg nam een Joodse baby in huis en was actief in het verzet. Jörgen Tjon spreekt nabestaanden, reist naar belangrijke locaties en bezoekt Surinamist Hans Ramsoedh voor de historische context.

Vergeten Helde: maandag 2 t/m woensdag 4 mei – 22.20u op NPO 2.