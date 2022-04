Steven Mac Andrew neemt roer over bij Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Steven Mac Andrew, heeft het roer overgenomen van Rishma Kuldipsingh op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J). Het ministerie is voor hem geen onbekend terrein. Mac Andrew heeft in het verleden inhoud helpen geven aan de introductie van het Decent Work-programma van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in Suriname en is een aantal jaren directeur geweest van de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven (VSB).

De bewindsman kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking op het ministerie en zal zich inzetten om het ministerie naar grotere hoogte te tillen. Ook de ontwikkeling van de Surinaamse jeugd heeft zijn aandacht. Mac Andrew gaat de geschiedenis in als de 28ste arbeidsminister. Zijn beëdiging heeft plaatsgevonden op dinsdag 19 april.

Rishma Kuldipsingh, die anderhalf jaar leiding heeft gegeven aan het ministerie van AW&J, heeft aangegeven dat zij goede resultaten heeft bereikt en dat zij altijd de nodige ondersteuning zal geven aan haar collega.

Kuldipsingh zal haar carrière als minister voortzetten op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI). Zij heeft de directie, staf en medewerkers bedankt voor de goede samenwerking en heeft hen op het hart gedrukt om het goede werk te blijven voortzetten.