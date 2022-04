Bedrijfsleider ontdekt op twee momenten diefstal van kippenvoer

Een voorman bij een pluimveebedrijf in Suriname, betrapte afgelopen week een medewerker en een leverancier op heterdaad, toen zij -op twee verschillende momenten- een aantal zakken kippenvoer probeerden te verduisteren.

De medewerker D.A., die de nachtdienst had en niet lang terug klaar was met zijn werkzaamheden, reed ongemerkt met zijn voertuig naar de loods, waar het voer opgeslagen was. Hij laadde in totaal 6 zakken voer van elk 40 kg in.

Bij het verlaten van het bedrijfsterrein kwam de bedrijfsleider het terrein op. Hij stopte om een babbeltje te maken. Bij die gelegenheid merkte hij op dat de medewerker zich verdacht gedroeg. Dit was aanleiding voor hem om een onderzoek in te stellen. Daarbij stuitte hij in het voertuig van D.A. op de zakken voer. De politie van Zanderij werd meteen ingeschakeld.

De verdachte werd door de ingeschakelde politie aangehouden. Bij de voorgeleiding werd hij na een ernstige waarschuwing heengezonden.

Op dezelfde dag, later in de middag probeerde een leverancier 14 zakken voer te stelen. Hij moest 150 zakken kippenvoer voor het betreffende bedrijf bezorgen.

De bedrijfsleider die op scherp stond ontdekte deze diefstal ook. De chauffeur en helper werden na de ontdekking door de ingeschakelde politie aangehouden. Ook het duo werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden, daar het goed terecht is.