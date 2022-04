Voetganger van achteren geschept door voertuig

Deze voetganger is dinsdagavond gewond geraakt nadat hij is geschept door een voertuig. Het verkeersongeval vond rond 20.30u plaats aan de Tout Lui Faut Kanaalweg in Suriname.

De auto reed in de richting van de Martin Luther Kingweg, toen het niet ver van de Lachmisinghweg mis ging. Twee voetgangers liepen in dezelfde rijrichting van de auto langs de weg. De jongeman die aan de rechterkant liep werd van achteren geraakt door het passerende voertuig.

Hij raakte gewond aan zijn been. Een ambulance werd opgeroepen en het slachtoffer werd ter plaatse behandeld en voorzien van een spalk. Hij is vervolgens afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het voertuig is door de politie meegenomen voor verdere controle.