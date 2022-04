Oplichters beloven vuurwapen- en grondaanvraag te regelen tegen financiële vergoeding

Tientallen burgers zijn voor grote geldbedragen in SRD, USD of EURO benadeeld, door drie mannen die zich voordeden als medewerker van de afdeling Vuurwapens of van het Ministerie van Grondbeleid en Grondbeheer (GBB).

Volgens verklaringen van enkele aangevers maakten de verdachten telefonisch contact met aanvragers van gronden en vuurwapenvergunningen.

De verdachten Anandkoemar, N. (52), Chanderdeo, J. (58) en Amriskoemar, D. (30) gaven aan dat zij in staat waren om hun vuurwapen- of wel grondaanvraag in orde te maken tegen een financiële vergoeding, maar gingen er vervolgens met het geld vandoor.

Na een reeks van gevallen waarmee de politie geconfronteerd is geraakt, gelukte het de politieambtenaren dit trio op te sporen en aan te houden. Op 2 februari, 16 maart en 4 april van het lopend jaar werden ze door wetsdienaren van de afdeling Fraude aangehouden.

Het drietal wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming criminele organisatie, oplichting en medeplichtigheid aan oplichting. De mannen zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, meldt de politie.

