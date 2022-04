Man opgepakt die zich voordeed als medewerker ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer

Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) in Suriname roept burgers op om geen geld te geven aan mensen die zich voordoen alsof zij grondpapieren kunnen regelen tegen een vergoeding. Op maandag 4 april jongstleden is een meneer door de beveiliging van de minister van GBB op het terrein van het ministerie aangehouden en overgedragen aan de Afdeling Fraude van de Surinaamse politie.

Hij reed het terrein op, belde zijn slachtoffers en deed zich voor als personeelslid van het ministerie van GBB. Deze persoon heeft een groot geldbedrag van iemand ontvangen, aan wie hij aangaf grondpapieren in orde te zullen maken. De persoon in kwestie is geen medewerker van het ministerie.

Op dinsdag 5 april 2022 heeft zich een soortgelijk geval voorgedaan bij het Domeinkantoor aan de Prins Hendrikstraat. De politie is bezig met het onderzoek om te kijken als er meerdere personen zijn, die zich aan dit strafbare feit schuldig hebben gemaakt.

De mensen die in aanmerking komen voor een bereidverklaring of een beschikking, krijgen een officiële oproep via de Afdeling Voorlichting van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Deze oproep zal middels een bekendmaking via de media gedaan worden. Zij die slachtoffers zijn geworden van deze malafide praktijken, worden opgeroepen om zich aan te melden bij de politie.

Het ministerie doet een dringend beroep op de samenleving om alert te blijven.