Ceremoniële overhandiging recent gereconstrueerde panden DNA en minAZ

In Paramaribo vindt op donderdag 14 april de ceremoniële overhandiging plaats van de recent gereconstrueerde panden te weten het gebouw van De Nationale Assemblée (DNA) in Suriname en het voormalig Surinaamse ministerie van Algemene Zaken (foto).

Beide panden aan de Henck Arronstraat, voorheen bekend als de Gravenstraat, zijn de afgelopen periode gereconstrueerd onder supervisie van het Directoraat Cultuur.

Het historisch gebouw van De Nationale Assemblée en twee anderen panden werden op 1 augustus 1996 helemaal verwoest door een enorme brand. Het monumentaal gebouw was opgezet in de 18e eeuw en werd als eerst voor een vergadering van de Koloniale Staten gebruikt in 1887.

Na de brand verhuisde het parlement twee keer naar een tijdelijk onderkomen. Het nieuwe pand is een replica van het koloniale gebouw (foto onder) dat in 1996 afbrandde. De eerste steenlegging vond plaats in 2019.

Het oude (inzet) en nieuwe DNA gebouw.

Het project wordt mede gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en wordt uitgevoerd door de Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP), in het kader van het stadsherstel van Paramaribo.

Woensdagmiddag vond de technische oplevering oplevering plaats van de herbouw. Middels een korte plechtigheid vond het protocol van de oplevering plaats. Donderdag is de grote dag waarbij de gebouwen officieel zullen worden overgedragen aan de Nationale Assemblee.

De eerste steenlegging: