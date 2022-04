Veel lof voor optreden politie-inspecteur bij betrapping spijbelende leerlinge

Surinamers zijn vol lof over het optreden van politie-inspecteur Henry Kia maandagochtend te Ephraimszegen. Hij betrapte een spijbelende 14-jarig meisje die in de vijfde klas van de lagere school zit, voor een winkel staan in gezelschap van een jongeman en greep in.

Hieronder het bericht die de inspecteur op Facebook plaatste.

“In verband met mijn werkzaamheden deed ik vanmorgen de buurt Ephraimszegen aan. Omstreeks 08.03 uur reed ik over de Bakieweg. Ik zag voor een winkel een meisje in lagereschool uniform staan in gezelschap van een jongeman. Ik vertrouwde de zaak niet dus ik reed terug. Ik vroeg aan dat meisje als ze niet op school moet zijn. Ze zei dat ze naar huis is gestuurd door het schoolhoofd omdat ze nat is en ze was laat. Ze was helemaal niet nat. Ik vroeg wie die jongeman was en ze zei haar oudere broer. De school was niet ver van die winkel dus zei ik, laten we samen naar het schoolhoofd gaan.

Op school aangekomen bleek dat haar verhaal niet klopte. Ze is helemaal niet op het schoolerf geweest. Ze is 14 jaar oud en zit in de 5e klas. Ik heb haar ernstig aangesproken over haar gedrag. Ik heb ook het telefoonnummer van haar moeder genomen. Ik zal ook een gesprek met haar hebben. Met het project buurtmanagement moet de sociale controle in de buurten weer op gang komen. Laten we samen letten op onze schoolkinderen”, aldus de wetsdienaar in Suriname.

Het bericht van Kia ging viraal en dinsdag plaatste hij een dankbericht. “Vanaf gisteren zoek ik naar woorden om een ieder te bedanken voor de bemoedigende, inspirerende en motiverende woorden onder mijn post. Ik probeer mij naar beste kunnen in te zetten in mijn werk. Ik voel mij echt gesterkt door de overweldigende reacties. God bless you”.