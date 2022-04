Suribet medewerker vergokt meer dan 15.000 SRD van werkgever

De politie in Suriname heeft zondag een 21-jarige medewerker van een Suribetshop in verzekering gesteld wegens verduistering. De jongeman Jamal A. is werkzaam bij een bettingshop in het verzorgingsgebied van politie Latour.

Gisteravond aan het einde van zijn dienst bleek dat er een kastekort was van meer dan 15.000 SRD. De werknemer gaf volmondig toe dat hij gedurende zijn dienst bezig was te gokken en daarbij het bovengenoemde bedrag verloor.

Hij kon het geld niet meteen terugbetalen, waarbij de werkgever de politie van Latour inschakelde en aangifte tegen zijn werknemer deed. In het belang van het onderzoek is Jamal in verzekering gesteld.