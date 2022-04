SLM biedt tickets en pakketten aan voor Soul Beach Music Festival Aruba

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij Surinam Airways heeft laten weten dat zijn een samenwerking is aangegaan met de organisatie van het Soul Beach Music Festival. Dit evenement wordt gehouden van 25 – 30 mei 2022, tijdens Memorial Day weekend op Aruba.

Surinam Airways is aangesteld als exclusief (aangewezen) verkooppunt voor de festival tickets in Suriname en biedt ook aantrekkelijke pakketten aan de passagiers om dit festival te bezoeken.

Het Soul Beach Festival is een hele week lang optredens van hiphop artiesten en is ooit uitgeroepen tot een van de ‘Top Five Caribbean Celebrations’ door USA TODAY.